Иран согласился исполнить одну просьбу ООН

Иран пропустит гуманитарные грузы через Ормузский пролив по просьбе ООН

Тегеран согласился исполнить просьбу Организации Объединенных Наций по Ормузскому проливу. Об этом заявил представитель Ирана в ООН в Женеве, передает агентство ISNA.

Он заверил, что Иран окажет содействие и ускорит безопасное прохождение гуманитарных грузов через Ормузский пролив.

Вечером 27 марта Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш учредил целевую группу по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив. Ее приоритетом является разработка и предложение технических механизмов для «удовлетворения гуманитарных целей в Ормузском проливе».

Ранее военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американским войскам по силам занять несколько иранских островов, однако это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив.