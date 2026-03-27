Американский аналитик раскрыл новый план Трампа в отношении Ирана

Аналитик Риттер: Американским войскам по силам занять ряд иранских островов

Войскам Соединенных Штатов по силам занять несколько иранских островов. Однако это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив, пришел к такому выводу военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«США скорее всего смогут захватить острова или их части, но оставаться там будет невозможно. Захватив остров, необходимо его удержать, а войска сразу же окажутся под интенсивными ударами ракет, артиллерии и дронов», — отметил эксперт.

По его словам, Штаты не смогут пополнять запасы военных на островах, потому что Иран подобьет или собьет любые корабли и вертолеты. По оценкам Риттера, оккупация иранских островов не имеет для США ни военного, ни экономического смысла.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США не смогут одержать победу над Ираном, так как используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего. По его словам, попытки американской стороны нанести поражению Ирану, используя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.

До этого глава США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля.