Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:17, 27 марта 2026Мир

Американский аналитик раскрыл новый план Трампа в отношении Ирана

Аналитик Риттер: Американским войскам по силам занять ряд иранских островов
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Войскам Соединенных Штатов по силам занять несколько иранских островов. Однако это все равно не поможет им разблокировать Ормузский пролив, пришел к такому выводу военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

«США скорее всего смогут захватить острова или их части, но оставаться там будет невозможно. Захватив остров, необходимо его удержать, а войска сразу же окажутся под интенсивными ударами ракет, артиллерии и дронов», — отметил эксперт.

По его словам, Штаты не смогут пополнять запасы военных на островах, потому что Иран подобьет или собьет любые корабли и вертолеты. По оценкам Риттера, оккупация иранских островов не имеет для США ни военного, ни экономического смысла.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США не смогут одержать победу над Ираном, так как используют старые методы, а Тегеран ведет войну будущего. По его словам, попытки американской стороны нанести поражению Ирану, используя устаревшие способы ведения войны, обречены на неудачу.

До этого глава США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok