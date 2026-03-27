Иран выступил с предупреждением жителям стран Ближнего Востока

Корпус стражей исламской революции (КСИР) призвал жителей ближневосточных стран покинуть места дислокации американских войск. Заявление публикует иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«Поскольку наша обязанность — уничтожать террористические силы Америки и захватнического режима, которые без разбора лишают жизней мирных иранцев и устраивают террористические акты, где бы мы их ни нашли, мы рекомендуем срочно покинуть места дислокации американских войск, чтобы избежать опасности», — предупредили в КСИР.
Ранее газета The New York Times (NYT) сообщила, что удары по американским военным базам вынуждают военнослужащих армии США координировать ход боевых действий в удаленном формате прямо из офисов и отелей в странах Персидского залива.
25 марта официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари призвал всех жителей стран ближневосточного региона сообщать о местах укрытия американских военных, а также «требовать их изгнания для собственной безопасности».