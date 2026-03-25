Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

Tasnim: ВС Ирана заявили, что уничтожили все базы США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы (ВС) Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари, передает агентство Tasnim.

«Учитывая, что все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах вне баз, и мы их ищем», — заявил он.

Зольфакари также призвал всех жителей стран ближневосточного региона сообщать о местах укрытия американских военных, а также «требовать их изгнания для собственной безопасности».

Ранее иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари заявил, что Иран готов захватить береговые линии ОАЭ и Бахрейна и изменить региональный ландшафт, если США «допустят какую-либо ошибку».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили идущий на Ближнем Востоке конфликт. Глава государства сказал президенту Ирана о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.