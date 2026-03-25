18:49, 25 марта 2026

Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Video obtained by Reuters

Вооруженные силы (ВС) Ирана уничтожили все американские базы на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфакари, передает агентство Tasnim.

«Учитывая, что все базы США в регионе уничтожены, американские командиры и солдаты сбежали, укрывшись в убежищах вне баз, и мы их ищем», — заявил он.

Зольфакари также призвал всех жителей стран ближневосточного региона сообщать о местах укрытия американских военных, а также «требовать их изгнания для собственной безопасности».

Ранее иранский аналитик по вопросам национальной безопасности Мортеза Симиари заявил, что Иран готов захватить береговые линии ОАЭ и Бахрейна и изменить региональный ландшафт, если США «допустят какую-либо ошибку».

10 марта президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудили идущий на Ближнем Востоке конфликт. Глава государства сказал президенту Ирана о необходимости скорейшей деэскалации кризиса путем дипломатии.

