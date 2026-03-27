Искусственный интеллект поможет стройкам в России

Файзуллин: В ближайшие годы ИИ будет внедрен на всех этапах строительства в РФ

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшие годы станет помогать на всех этапах строительства объектов в России. Об этом рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, которого цитирует ТАСС.

По словам министра, использование ИИ в ключевых отраслевых процессах играет важную роль и кабмином разработаны показатели эффективности его внедрения «на всем жизненном цикле объектов капитального строительства». «Стоят задачи с 2026 года и с перспективой до 2030-го», — объяснил Файзуллин.

Ранее директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко поделился, что в ближайшее десятилетие ключевой тенденцией станет сочетание традиционных и роботизированных технологий на российских стройках, а массовая роботизация в отрасли начнется через 10-15 лет. Говоря о сферах, где в первую очередь развернутся такие процессы, эксперт отмечал, что речь идет прежде всего «о вредных работах, таких как сварка», а также об использовании беспилотников.