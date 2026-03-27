Испуганные пассажиры сняли на видео искрящийся при посадке в Афганистане лайнер

Самолет Ariana Afghan аварийно сел в аэропорту Кабула и выехал за пределы ВПП

Испуганные пассажиры сняли на видео искрящийся при аварийной посадке в Афганистане лайнер единственной в стране государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Кадры публикует издание The Sun.

Как пишет издание The Economic Times, самолет аварийно сел в международном аэропорту Кабула вечером 25 марта. При посадке он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

На видео слышны крики людей в салоне лайнера, а также видны искры, вылетающие из-под шасси во время торможения. После этого показано, как пассажиров спускают на землю по надувным трапам. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

