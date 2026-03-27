18:06, 27 марта 2026

Испуганные пассажиры сняли на видео искрящийся при посадке в Афганистане лайнер

Самолет Ariana Afghan аварийно сел в аэропорту Кабула и выехал за пределы ВПП
Елизавета Гринберг (редактор)

Испуганные пассажиры сняли на видео искрящийся при аварийной посадке в Афганистане лайнер единственной в стране государственной авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Кадры публикует издание The Sun.

Как пишет издание The Economic Times, самолет аварийно сел в международном аэропорту Кабула вечером 25 марта. При посадке он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

На видео слышны крики людей в салоне лайнера, а также видны искры, вылетающие из-под шасси во время торможения. После этого показано, как пассажиров спускают на землю по надувным трапам. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее самолет StarSky с десятками пассажиров совершил аварийную посадку в океан. Инцидент попал на видео.

    Последние новости

    Белоруссия ответила на предложение Литвы о встрече

    Зендея в платье с декольте до пупка появилась на премьере фильма

    В российском регионе ребенок поиграл с кошкой и заразился смертельным вирусом

    Отар Кушанашвили пожалел Губина

    Россиян предупредили о подорожании летнего отдыха в Анапе

    Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

    Дочь воссоединилась с пропавшей 24 года назад матерью

    Раскрыто неочевидное последствие высокого потребления соли для сердца

    58-летняя Памела Андерсон снялась в рекламе без макияжа ради борьбы с нейросетями

    Иран раскрыл число погибших дипломатов от атак Израиля

    Все новости
