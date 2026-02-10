Самолет с десятками пассажиров совершил аварийную посадку в океан и попал на видео

Самолет StarSky совершил аварийную посадку в океан в Сомали и попал на видео

Самолет авиакомпании StarSky с десятками пассажиров на борту совершил аварийную посадку в океан вскоре после взлета. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсети X, на него обратил внимание таблоид Daily Star.

Уточняется, что воздушное судно вылетело из Могадишо и направлялось в Гуриэль, Сомали. Когда самолет набирал высоту, произошли технические неполадки, и ему пришлось сесть в прибрежной зоне за пределами западной границы аэропорта имени Адена Адде. На борту находились около 55 человек.

Очевидцы, отдыхавшие в районе пляжа Джасиира, рассказали, что видели, как самолет летел необычно низко, а затем начал скользить по мелководью и остановился на песчаном берегу. Пожарные и сотрудники службы безопасности воздушной гавани прибыли к месту аварийной посадки в течение нескольких минут.

«Приоритетом было предотвращение возгорания после удара, учитывая близость к воде, — сказал представитель аэропорта. — Мы с облегчением сообщаем, что все находившиеся на борту люди были благополучно эвакуированы».

Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на оживленную трассу в США. Причиной происшествия стал отказ двигателя.