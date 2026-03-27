Изгнанный из России Сабуров займется увеличением пенисов

13:04, 27 марта 2026

Сабуров, изгнанный из России на 50 лет, займется бизнесом по увеличению пенисов
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, изгнанный из России на 50 лет, займется бизнесом по увеличению пенисов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, комик вошел в долю медицинского центра, предлагающего подобные услуги. Клиенты учреждения могут увеличить половой член с помощью гиалуроновой кислоты, а также сделать обрезание, пластику уздечки или получить консультацию сексолога, психолога и уролога. Увеличение пениса будет стоить 90 тысяч рублей, обрезание — 52 тысячи рублей, а полное обследование обойдется в сумму от 30 до 70 тысяч рублей.

Клиника начала работать летом 2025 года в городе Алма-Аты в Казахстане. Ожидается, что в июне ее филиал откроется в Астане, а осенью 2026 года — в Дубае. По информации издания, Сабуров станет амбассадором медицинского центра за рубежом.

О том, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, стало известно 6 февраля. Юмориста задержали в аэропорту Внуково, куда он прибыл из Дубая, оттуда комик улетел в Казахстан. Решение о выдворении комика объяснялось тем, что он нарушал налоговое и миграционное законодательство, а также критиковал спецоперацию на Украине.

