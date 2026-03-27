15:56, 27 марта 2026Мир

Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

Министр обороны Израиля Кац: Удары по Ирану будут усиливаться
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Удары по Ирану будут усиливаться и распространяться на дополнительные цели и районы. С таким предупреждением к Тегерану после атак Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обратился министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает CNN.

Он отметил, что вместе с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху предупредил Иран о необходимости прекратить ракетные обстрелы гражданского населения Израиля.

«Несмотря на предупреждения, обстрелы продолжаются, и поэтому удары ЦАХАЛ по Ирану будут усиливаться и распространяться на дополнительные цели и районы, которые помогают режиму создавать и эксплуатировать оружие против израильских мирных жителей», — заявил израильский министр.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам производства баллистических ракет и систем противовоздушной обороны по всему Ирану. На западе страны ВВС Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам и складам хранения боеприпасов.

