Израиль ударил по центральному объекту Ирана по производству ракет

ЦАХАЛ нанес удары по иранским объектам производства баллистических ракет

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам производства баллистических ракет и систем противовоздушной обороны по всему Ирану. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ходе атак в Тегеране были поражены объекты, использовавшиеся Ираном для производства вооружений, прежде всего баллистических ракет. На западе страны ВВС Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам и складам хранения боеприпасов.

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию по уничтожению ракетного арсенала режима. Основная цель — снизить масштаб обстрелов израильских гражданских лиц.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии уничтожить максимум объектов военной промышленности Ирана в течение 48 часов. Отмечается, что спешка израильского премьера свидетельствует о его беспокойстве из-за возможного начала мирных переговоров.