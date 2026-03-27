Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 27 марта 2026

Израиль ударил по центральному объекту Ирана по производству ракет

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам производства баллистических ракет и систем противовоздушной обороны по всему Ирану. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В ходе атак в Тегеране были поражены объекты, использовавшиеся Ираном для производства вооружений, прежде всего баллистических ракет. На западе страны ВВС Израиля нанесли удары по ракетным пусковым установкам и складам хранения боеприпасов.

В ЦАХАЛ заявили, что продолжат операцию по уничтожению ракетного арсенала режима. Основная цель — снизить масштаб обстрелов израильских гражданских лиц.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии уничтожить максимум объектов военной промышленности Ирана в течение 48 часов. Отмечается, что спешка израильского премьера свидетельствует о его беспокойстве из-за возможного начала мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok