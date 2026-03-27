Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
19:39, 27 марта 2026

Карпин пообещал выпустить другой состав сборной России на товарищеский матч с Мали

Главный тренер сборной России Карпин рассказал о составе команды на матч с Мали
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пообещал выпустить другой состав сборной России на товарищеский матч с Мали. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Будет ли состав на матч с Мали ближе к основному? Естественно, да. Можно так говорить. Футболисты должны показать себя. Конкуренция в таких играх и проверяется», — сказал Карпин.

Также наставник сборной России рассказал, насколько комфортнее ему работается в национальной команде без совмещения с работой в клубе. «Комфортнее? Да. Насколько? На 50 процентов, условно», — отметил Карпин.

Товарищеский матч сборных России и Мали пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге. Начало в 20:00 по московскому времени.

57-летний Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Ранее он совмещал работу в национальной команде с занятостью в Ростове и московском «Динамо». 17 ноября 2025 года Карпин объявил об уходе из московского клуба. На тот момент бело-голубые занимали десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 17 очками после 15 матчей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok