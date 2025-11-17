Карпин ушел из «Динамо»

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо»

Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).

Специалист заявил, что хочет полностью сосредоточиться на работе со сборной России. Такое заявление тренер сделал 17 ноября, поблагодарив руководство, футболистов, сотрудников и болельщиков столичного клуба за поддержку и доверие в прошедший период.​

Карпин подчеркнул, что ставит на первый план задачи национальной команды, включая подготовку к отдельным матчам и возвращение сборной на международную арену. По его словам, для достижения высоких результатов предстоит масштабная совместная работа.​

После десяти матчей Российской премьер-лиги «Динамо» располагается на десятом месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Лидирует «Краснодар», в активе которого 33 очка.