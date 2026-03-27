22:18, 27 марта 2026

Кайли Дженнер выставила на продажу особняк в Калифорнии за 20 миллионов долларов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Amy Sussman / Getty Images

Телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер решила избавиться от особняка в Калифорнии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Речь идет о двухэтажном белом доме площадью более 1,2 тысячи квадратных метров, расположенном в элитном пригороде Лос-Анджелеса, Хидден-Хиллз. Дженнер приобрела его 10 лет назад, когда ей было 17 лет, за 12 миллионов долларов, и провела в нем основательный ремонт. Теперь звезда просит за объект 20 миллионов долларов (около 1,6 миллиарда рублей).

В особняке обустроены восемь спален и столько же ванных комнат, а также частный кинотеатр, игровая комната с баром, кабинет с камином, тренажерный зал, спа-зона и просторная кухня для шеф‑повара. Помимо этого, на участке размером 0,57 гектара есть бассейн, гидромассажная ванна, летняя кухня, кострище, детский игровой домик и парковка на восемь автомобилей.

Сейчас Дженнер возводит новый дом, который находится неподалеку на участке, который она купила в 2020-м за 15 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что особняк певицы Билли Айлиш потребовали отдать индейцам.

