Ким Кардашьян распродаст одежду ради помощи женщинам

Екатерина Ештокина
Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян решила распродать свою одежду, чтобы выручить деньги на бесплатную юридическую помощь для женщин. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя звезда реалити-шоу рассказала, что представит на аукционе гардероб из первого сезона юридической драмы «Все честно», в которой она сыграла одну из главных ролей. На вырученные средства знаменитость желает оказать помощь тем, кто борется за комфортное будущее для себя и своих детей.

«100 процентов прибыли пойдет непосредственно в Фонд юридической помощи Лос-Анджелеса (LAFLA) для финансирования их бесплатных юридических услуг для женщин, которые борются за свою безопасность, своих детей и свое будущее», — написала Кардашьян, уточнив, что аукцион пройдет 27 марта.

Ранее в марте в бутике Hermès отказались продавать Ким Кардашьян редкую сумку для ее дочери. Консультант бутика в Беверли-Хиллз рассказала, что знаменитость хотела приобрести для своей наследницы маленький черный аксессуар Black Mini Kelly за 75 тысяч долларов (5,8 миллиона рублей).

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Житель Селидово рассказал о массовых расстрелах при отступлении ВСУ из города

    Доктор Мясников заступился за кофе и усомнился в утверждении Минздрава

    Невестка рассказала о найденном с пулей бывшем российском депутате

    В России уличили власти Прибалтики в резком развороте в одном решении

    Держателям российского госдолга упростили жизнь

    Ким Кардашьян распродаст одежду ради помощи женщинам

    Эстония решила спрятать энергообъекты в бетон после удара дрона ВСУ

    В Евросоюзе предложили засекречивать информацию от США

    Часы Samsung прожгли руку пользователю во сне

    Все новости
