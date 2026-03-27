Листья привычного растения оказались помощниками в замедлении диабета

Front Nutr: Листья шелковицы помогают контролировать уровень сахара в крови

Листья шелковицы могут помогать контролировать уровень сахара в крови сразу несколькими способами. К такому выводу пришли исследователи из Хунаньского университета, проанализировав данные экспериментальных и клинических работ. Результаты опубликованы в Frontiers in Nutrition.

По данным обзора, листья шелковицы содержат комплекс активных веществ, которые воздействуют на обмен глюкозы на разных этапах. Они могут замедлять расщепление углеводов в кишечнике, снижать всасывание сахара, повышать чувствительность организма к инсулину и защищать клетки поджелудочной железы, отвечающие за его выработку. Также отмечается их антиоксидантное действие, что важно при хронических метаболических нарушениях.

Авторы подчеркивают, что ключевую роль играет не одно вещество, а сочетание компонентов, которые работают одновременно и усиливают эффект друг друга. Такой «многокомпонентный» механизм делает листья шелковицы перспективными в качестве дополнительного средства при диабете.

При этом речь не идет о замене лекарств. Ученые отмечают, что пока не хватает крупных клинических исследований, чтобы точно определить эффективные дозировки и формы применения. Тем не менее результаты показывают, что природные продукты могут стать важным дополнением к существующим подходам контроля уровня сахара.

Ранее ученые выяснили, что экстракты горькой дыни момордики помогают снизить сахар в крови.