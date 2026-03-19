10:43, 19 марта 2026Наука и техника

Найдено природное средство для снижения риска развития диабета

Front Nutr: Экстракты горькой дыни момордики помогают снизить сахар в крови
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: SarKaLay စာကလေး / Wikimedia

Горькая дыня, или момордика (Momordica charantia), может быть источником веществ с выраженным антидиабетическим и противоопухолевым потенциалом. Это растение широко используется в традиционной медицине Азии и Африки, а его плоды напоминают вытянутый огурец с бугристой поверхностью и характерным горьким вкусом. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

В новом исследовании ученые подробно проанализировали состав разных частей плода — кожуры, мякоти и семян — как в свежем, так и в сушеном виде. Наибольшее содержание фенольных соединений, включая галловую и розмариновую кислоты, а также ресвератрол, было обнаружено в сушеных плодах, особенно в кожуре.

Лабораторные эксперименты показали, что экстракты момордики способны подавлять активность фермента α-амилазы, который участвует в расщеплении углеводов и повышении уровня сахара в крови. Это указывает на возможный антидиабетический эффект. Кроме того, некоторые образцы продемонстрировали цитотоксическое действие в отношении раковых клеток.

Авторы отмечают, что для подтверждения эффективности необходимы дальнейшие исследования на животных и людях. Тем не менее работа подчеркивает потенциал момордики как источника биологически активных веществ для разработки новых терапевтических подходов.

Ранее ученые выяснили, что сок кислой вишни помогает пожилым людям избавиться от бессонницы.

