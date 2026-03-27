Медведев высказался о последствиях наземной операции в Иране для США

14:39, 27 марта 2026Россия

Медведев: Наземная операция в Иране будет грозить США новым Вьетнамом
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Возможная наземная операции в Иране будет грозить США тем же, что и конфликт во Вьетнаме. О последствиях этого шага высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что наземную придется проводить на большом отдалении от Соединенных Штатов. «Когда Вашингтон залез в чужую страну, находящуюся за тысячу миль от Вашингтона, и в течение десяти лет не мог найти достойный выход из этого конфликта», — заявил политик.

Медведев добавил, что последствия наземной операции станут фатальными не только для региона, но и для всех участников конфликта.

Ранее стал известен прогноз президента России Владимира Путина по окончанию конфликта на Ближнем Востоке. Как рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, российский лидер надеется, что в ближайшие три-четыре недели кризис будет урегулирован.

26 марта Путин подчеркнул, что стороны, вовлеченные в ближневосточный конфликт, сами не могут спрогнозировать его последствия. По его мнению, последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса.

    Последние новости

    В НАТО начался раскол

    У автора хита «Возьми телефон, детка» нашли элитное жилье на 190 миллионов рублей

    Семья переехала жить в отель и сильно сэкономила на аренде жилья

    Российским нефтяникам выплатят сотни миллиардов рублей из бюджета

    Экипажи двух гигантских судов прервали проход через Ормузский пролив

    США решили оказать давление на союзников по одному вопросу

    Спецпредставитель Трампа обратился к Литве с призывом о Белоруссии

    Спецназ забрал братьев за плохое освещение российского города

    Откладывающим рождение детей парам дали совет

    Медведев ответил на вопрос о проведении мобилизации

    Все новости
