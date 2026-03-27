Медведев высказался о последствиях наземной операции в Иране для США

Медведев: Наземная операция в Иране будет грозить США новым Вьетнамом

Возможная наземная операции в Иране будет грозить США тем же, что и конфликт во Вьетнаме. О последствиях этого шага высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что наземную придется проводить на большом отдалении от Соединенных Штатов. «Когда Вашингтон залез в чужую страну, находящуюся за тысячу миль от Вашингтона, и в течение десяти лет не мог найти достойный выход из этого конфликта», — заявил политик.

Медведев добавил, что последствия наземной операции станут фатальными не только для региона, но и для всех участников конфликта.

Ранее стал известен прогноз президента России Владимира Путина по окончанию конфликта на Ближнем Востоке. Как рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, российский лидер надеется, что в ближайшие три-четыре недели кризис будет урегулирован.

26 марта Путин подчеркнул, что стороны, вовлеченные в ближневосточный конфликт, сами не могут спрогнозировать его последствия. По его мнению, последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса.