Мировой экономике спрогнозировали рецессию из-за войны в Иране

Президент Финляндии Стубб: Война в Иране приведет к глобальной рецессии

Затянувшаяся война на Ближнем Востоке приведет к негативным последствиям для мировой экономики, сведя на нет темпы роста, которые были достигнуты в последние несколько лет. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит Politico.

Война в Иране, подчеркнул глава европейского государства, чревата для мировой экономики «самопроизвольной рецессией». Масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока, вызванные блокировкой Ормузского пролива, нанесет удар по деловой активности во многих регионах мира, предупредил Стубб.

Последствия для мировой экономики при таком раскладе окажутся более серьезными, чем при пандемии коронавируса, добавил президент Финляндии. «Вот что происходит, когда вы действуете вне рамок международных правил и норм», — констатировал Стубб.

Нарушение судоходства в Ормузском проливе уже привело к топливному кризису в ряде азиатских стран. Одной из главных пострадавших оказалась Индия, которая столкнулась с нехваткой нефтяного сжиженного газа, используемого для приготовления пищи. Дефицит топлива также затронул Бангладеш, Мальдивскую Республику и Шри-Ланку. В Евросоюзе (ЕС) цены на газ на нидерландском хабе TTF в начале второй половины марта подскочила до максимальных с конца 2022 года 850 долларов за тысячу кубометров.

Затягивание войны в Иране, предупредили эксперты, приведет мировую экономики не только к энергетическому, но и продовольственному коллапсу. Резкое подорожание сжиженного природного газа (СПГ) из-за временной приостановки добычи в Катаре повлечет за собой резкий рост цен на удобрения и ряд продуктов питания, констатировали в ООН.