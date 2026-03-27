Москвичам рассказали о погоде на выходных

22:25, 27 марта 2026

Синоптик Макарова: На выходных в Москве ожидается дождь и до 17 градусов тепла
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

На выходных в Москве и Подмосковье ожидаются переменная облачность, небольшой дождь и до 17 градусов тепла. О погоде на выходных жителям столицы рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

По словам синоптика, характер погоды в Московском регионе начнет меняться из-за ослабления антициклона. Его постепенно вытесняет обширный южный циклон, который принесет с собой больше облаков. В субботу местами возможны небольшие дожди.

Что касается температуры, ночью в субботу, 28 марта, столбики термометров покажут ноль-плюс два градуса, в центре города — плюс четыре-шесть градусов, а по области — от минус одного до плюс четырех. В дневные часы в Москве максимальная температура составит плюс 13-15 градусов, а в Подмосковье плюс 10-15.

«Воскресенье у нас обойдется без осадков, переменная облачность, в дневные часы много солнца, и ночь тоже с положительной температурой: в Москве плюс один-три, в центре города плюс четыре-шесть, по области от минус одного до плюс четырех градусов. Днем в Москве плюс 15-17, по области плюс 12-17 и сохранится северо-восточный ветер три-восемь метров в секунду», — поделилась информацией Макарова.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предрек теплое начало апреля в Москве. По его прогнозам, днем воздух будет прогреваться до плюс 14-17 градусов.

