Прокуратура Москвы выявила сотни нарушений при реализации нацпроектов

08:57, 27 марта 2026

Прокуратура Москвы: При реализации нацпроектов выявлены больше 400 нарушений
Игорь Надеждин (Специальный корреспондент отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура Москвы выявила более 400 нарушений, допущенных при реализации нацпроектов. Об этом со ссылкой на данные с заседания межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Заседание под руководством прокурора Москвы Максима Жука состоялось накануне. В нем участвовали руководители Департаментов Правительства Москвы и правоохранительных органов столицы, а также другие члены межведомственной рабочей группы.

Прокурор Москвы Максим Жук на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов

«Надзор за состоянием законности при исполнении в городе мероприятий нацпроектов остается одним из главных приоритетов в деятельности столичной прокуратуры, требующим организации непрерывного сопровождения на каждом этапе их реализации», — сообщил Максим Жук.

Об особенностях реализации нацпроектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Международная кооперация и экспорт» в своем докладе рассказал начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Москвы Дмитрий Романов.

Что известно о борьбе с нарушениями в сфере нацпроектов в Москве: справка «Ленты.ру»

На сегодняшний день в Москве реализуются девять национальных проектов: «Молодежь и дети», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Туризм и гостеприимство», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Эффективная и конкурентная экономика» а также «Международная кооперация и экспорт».

При этом в 2025 году было пресечено 460 нарушений, принесено два протеста на незаконные нормативные правовые акты, в суды направлено 38 заявлений, два должностных лица получили предостережения о недопустимости нарушений закона.

Было внесено 411 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 214 лиц, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 18 лиц, инициировано возбуждение двух уголовных дел.

Подводя итоги работы заседания, Максим Жук призвал его участников контролировать законность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию нацпроектов, а также оперативно выявлять и пресекать нарушения.

«Обеспечьте действенную защиту прав граждан и добросовестных хозяйствующих субъектов, а также принятие мер, направленных на предупреждение административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса, в том числе внешнеэкономической деятельности», — заключил прокурор Москвы.

