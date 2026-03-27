07:03, 27 марта 2026

Мужчинам назвали три табу во время секс-переписки

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yarrrrrbright / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Полина Ред заявила, что для секс-переписок существуют свои правила. В Telegram-канале она назвала мужчинам три табу во время интимного диалога.

Во-первых, по словам Ред, не стоит сразу требовать у женщины интимные фотографии. Она считает, что это неудобно и неуместно, даже если собеседники уже являются довольно близкими людьми. Во-вторых, специалистка призвала мужчин не начинать диалог с отправки фотографий полового члена. Дело в том, что в этот момент женщина может находиться, к примеру, на работе, а всплывающие уведомления у нее не отключены.

Кроме того, сексолог посоветовала не гнуть свою линию, не зная сексуальных фантазий собеседницы. Вместо этого она посоветовала в интимных переписках делать комплименты женщине, рассказывать ей о своих эротических снах или делиться с ней приятными воспоминаниями о предыдущих встречах.

Ранее сексолог Кэролин Хоэль рассказала, как поддерживать интерес к сексу в браке. Она убеждена, что возбуждению способствует времяпрепровождение, связанное с общими хобби.

