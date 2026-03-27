ТАСС: На Украине признали начало битвы за Славянск и Краматорск

Националисты на стороне Украины признают начало боев за Славянск и Краматорск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на российские силовые структуры.

«Украинские националисты признают, что начались бои за Славянск и Краматорск», — рассказал источник агентства.

По его словам, местные жители недовольны присутствием солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку те занимаются грабежом квартир и домов мирных граждан.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что главной целью российских военных на весну и лето станет взятие под контроль Славянска и Краматорска.