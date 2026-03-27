Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

Депутат Журова: Встречи делегации Думы во второй день переговоров в США начались

Второй день межпарламентских переговоров России и США начался. Об этом заявила первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, состоящая в делегации Госдумы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Встречи уже начались», — сказала депутат.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил, что начало переговоров Госдумы и Конгресса США прошло замечательно. По словам парламентария, в первый день члены делегаций обсудили большое количество вопросов.

В свою очередь, конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией заявила, что Россия и США являются двумя величайшими сверхдержавами, которые несут обязательство перед человечеством.