Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:54, 27 марта 2026Россия

Начался второй день межпарламентских переговоров России и США

Депутат Журова: Встречи делегации Думы во второй день переговоров в США начались
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Tom Brenner / Reuters

Второй день межпарламентских переговоров России и США начался. Об этом заявила первый зампред думского комитета по международным делам Светлана Журова, состоящая в делегации Госдумы. Ее слова приводит РИА Новости.

«Встречи уже начались», — сказала депутат.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов заявил, что начало переговоров Госдумы и Конгресса США прошло замечательно. По словам парламентария, в первый день члены делегаций обсудили большое количество вопросов.

В свою очередь, конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией заявила, что Россия и США являются двумя величайшими сверхдержавами, которые несут обязательство перед человечеством.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok