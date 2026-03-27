12:30, 27 марта 2026МирЭксклюзив

НАТО поставила рекорд по росту вооруженных сил

«Лента.ру»: Численность военных в армиях стран НАТО стала рекордной с 2014 года
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Суммарная численность военного персонала вооруженных сил (ВС) стран Организации Североатлантического договора (НАТО) стала рекордной за период с 2014 года, достигнув 3,32 миллиона человек. К такой оценке пришла «Лента.ру», изучив данные итогового отчета генерального секретаря альянса Марка Рютте за 2025 год.

На
109,8
тысячи человек

выросла численность армий стран НАТО за 2025 год. При этом рост численности военного персонала альянса без учета США составил 99,2 тысячи человек

Для сравнения, предыдущие рекордные расширения штата ВС стран НАТО альянса составляли:

  • за период с 2016 по 2017 год — рост на 68,8 тысячи человек;
  • с 2020 по 2021 год — рост на 71,6 тысячи человек.

Рекордсменами по увеличению численности армий среди стран альянса за 2025 год стали:

  • Польша — рост на 36 тысяч человек;
  • Турция — рост на 33 тысячи человек;
  • Италия — рост на 20,3 тысячи человек.

При этом Великобритания, по оценке НАТО, сократила численность армии на 2,8 тысячи человек до 126,1 тысячи военнослужащих. Также штатный состав своих ВС сократили Греция и Румыния.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал лидеров Европейского союза начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным и восстановить прямой диалог с Москвой. По его словам, это является необходимым условием для прекращения огня на Украине.

