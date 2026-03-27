17:26, 27 марта 2026Россия

Названа одна из главных особенностей массированных атак ВСУ по России

Баранец заявил, что ВСУ взяли за основу удары по металлургии и энергетике РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец назвал одну из главных особенностей массированных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. В беседе с NEWS.ru он заявил, что в последние месяцы украинские войска взяли за основу удары по энергетической и металлургической системе страны.

По словам эксперта, таким образом противник хочет нанести долгосрочный ущерб экономике и обороноспособности страны. «Понятно, если противник бьет по таким целям, то он хочет вырубить и металлопроизводство, и энергетику, и логистику», — указал он.

Утром в пятницу, 27 марта, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил об атаке украинских БПЛА на промзону в Череповце. В этот же день появилась информация, что дроны-камикадзе ударили по двум портам в Ленинградской области. Речь про порты Усть-Луга и Приморск.

    Последние новости

    Израиль обратился к Ирану после атак КСИР

    Погубившего режиссера «Закрытой школы» приговорили к 11 годам колонии

    Дочери бывшего принца посоветовали покинуть родину

    50-летний экс-капитан сборной России пробежал 73 километра

    Российский фондовый рынок упал до минимума с начала иранского конфликта

    Названа одна из главных особенностей массированных атак ВСУ по России

    Казну России почти на миллиард рублей пополнил бывший вице-губернатор

    Из кранов жителей российского города пошла вода с червями

    Звезда «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках

    Самолет со 162 пассажирами едва избежал столкновения с военным вертолетом в небе над США

    Все новости
