19:44, 27 марта 2026

Названа основная причина пропажи россиянок за границей

Зарина Дзагоева
Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

Интернет-романы назвали основной причиной пропажи российских туристок за границей. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru криминалист, бывший сотрудник МВД России Михаил Игнатов.

По словам эксперта, женщины отправляются за рубеж, но не снимают отели, а соглашаются на условия проживания, предложенные их интернет-партнерами. «Скорее всего, увозят таких девушек для работы в подпольных борделях. В качестве оплаты предоставляется еда, а спустя время от них избавляются. Также распространен сценарий продажи женщин на органы. Исход очевиден», — объяснил он.

Игнатов призвал соотечественниц отказываться от приглашений незнакомцев в чужие страны, если те сразу же говорят о любви и зовут провести время на дорогих виллах.

Ранее посол России в Мьянме рассказал, что в 2025 году диппредставительство РФ помогло вызволить из рабства в кол-центрах этой страны Азии восемь россиян. Операции проводились совместно с Министерством иностранных дел и местными правоохранительными органами.

