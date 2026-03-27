07:22, 27 марта 2026

Названо последствие отсрочки Трампа по Ирану для нефти

Евгений Силаев
Фото: Eli Hartman / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана снизило цены на нефть Последствие назвало агентство Bloomberg.

В частности, нефть марки Brent снизилась на два процента и стоит менее 106 долларов за баррель. В свою очередь, марка WTI подешевела на 1,2 процента до 93 долларов за баррель.

«Действия Трампа несколько снижают краткосрочное давление на рынок, но риски по-прежнему склоняются в сторону роста», — отметила стратег Эва Мантей.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. По словам политика, он принял это решение по просьбе иранского правительства.

