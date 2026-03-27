Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:23, 27 марта 2026Путешествия

Названы самые дорогие направления для путешествий по России

Алина Черненко

Фото: Александр Крылов / РИА Новости

Аналитики сервиса бронирований «Купибилет» назвали самые дорогие направления для путешествий по России в 2026 году. Списком они поделились с «Лентой.ру».

Первое место в рейтинге занял Магадан. Средний чек на поездку туда с учетом перелета бизнес-классом составляет 108,7 тысячи рублей. На втором месте оказался Горно-Алтайск с чеком 88,7 тысячи рублей, а на третьем — Москва (78,4 тысячи рублей). В топ самых дорогих направлений также вошли Сочи (65,9 тысячи рублей) и Благовещенск (64,6 тысячи рублей).

«Мы видим, что высокая стоимость формируется не только за счет дальности перелета, но и за счет ограниченного предложения рейсов и устойчивого интереса к отдельным направлениям», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее стало известно, что около 75 процентов россиян отказались от отдыха за границей в пользу внутреннего туризма. Чаще всего соотечественники предпочитают проводить досуг на природе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok