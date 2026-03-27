Названы самые дорогие направления для путешествий по России

Магадан вошел в топ самых дорогих направлений для путешествий по России

Аналитики сервиса бронирований «Купибилет» назвали самые дорогие направления для путешествий по России в 2026 году. Списком они поделились с «Лентой.ру».

Первое место в рейтинге занял Магадан. Средний чек на поездку туда с учетом перелета бизнес-классом составляет 108,7 тысячи рублей. На втором месте оказался Горно-Алтайск с чеком 88,7 тысячи рублей, а на третьем — Москва (78,4 тысячи рублей). В топ самых дорогих направлений также вошли Сочи (65,9 тысячи рублей) и Благовещенск (64,6 тысячи рублей).

«Мы видим, что высокая стоимость формируется не только за счет дальности перелета, но и за счет ограниченного предложения рейсов и устойчивого интереса к отдельным направлениям», — отметили в пресс-службе сервиса.

Ранее стало известно, что около 75 процентов россиян отказались от отдыха за границей в пользу внутреннего туризма. Чаще всего соотечественники предпочитают проводить досуг на природе.