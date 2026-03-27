12:14, 27 марта 2026

Недалеко от российского кладбища нашли убитую женщину и отвертку

В Коврове правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве женщины
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК по Владимирской области

В Коврове правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления в районе городского кладбища. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) России по Владимирской области Евгения Горина.

Им оказался ранее судимый 43-летний житель Коврова, отбывавший длительный срок за преступление против половой неприкосновенности. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По предварительным данным, преступление было совершено поздно вечером 3 февраля. Мужчина увидел женщину, выходившую из магазина, и напал на нее. В ходе нападения он использовал отвертку. После преступления фигурант спрятал тело и вещи под снегом в разных местах и скрылся.

Работники железнодорожной ремонтной бригады нашли 44-летнюю местную жительницу без признаков жизни недалеко от старого кладбища в районе улицы Социалистической. Потерпевшая ранее числилась в розыске как без вести пропавшая.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили орудие преступления, личные вещи потерпевшей, а также другие объекты. На одной из изъятых вещей были найдены следы ДНК подозреваемого.

Ранее сообщалось, что во Владимире осудят мужчину за расправу над именинником при помощи шампура.

