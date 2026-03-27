09:59, 27 марта 2026

Незнакомец изнасиловал туристку в кустах на Бали и украл у нее iPhone

Зарина Дзагоева

Фото: Pak_Sun / Shutterstock / Fotodom

Неизвестный мужчина изнасиловал туристку на индонезийском острове Бали и украл у нее деньги и iPhone 14. Об этом сообщает Social Expat.

Уточняется, что 22-летняя девушка из Китая отправилась в бар в районе Улувату, деревня Пекату, с подругой вечером 23 марта. После завершения встречи обе решили разойтись по домам, однако пострадавшая не помнит, как оказалась на мотоцикле с незнакомцем за рулем.

Девушка поняла, что они едут не в сторону ее дома — по дороге она видела много деревьев и травы. В итоге злоумышленник привез ее в уединенное место, затащил в кусты и изнасиловал. Китаянка пыталась сопротивляться, но безуспешно. Затем преступник нашел адрес ее дома в ее телефоне и отвез туристку туда. На месте он выманил у жертвы 150 тысяч индонезийских рупий (721 рубль) и забрал смартфон.

На следующий день пострадавшая обратилась в полицию, ведется расследование.

Ранее неизвестный мужчина изнасиловал девочку-подростка в отеле в Европе. Нападение произошло на территории гостиницы Citywest в Дублине, Ирландия.

    Последние новости

    Из России собрались уйти больше десятка брендов. Среди них есть и российские

    Русский дом в Праге забросали коктейлями Молотова

    Известный телеведущий рассказал о следящей за ним и его голыми друзьями в бане женщине

    Попадающая в конфузы с одеждой популярная модель объяснила тягу к оголению на публике

    Стала известна причина задержания трех российских чиновников

    Россиянин передавал СБУ данные о производстве российских дронов

    В России собрались сделать иностранный алкоголь еще дороже

    Названы самые уязвимые iPhone

    Незнакомец изнасиловал туристку в кустах на Бали и украл у нее iPhone

    Сеть украинских кол-центров накрыли в российском городе

    Все новости
