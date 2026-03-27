Нурмагомедова назвали величайшим бойцом в истории

Президент Fight Nights Гаджиев назвал Нурмагомедова величайшим бойцом в истории

Президент Fight Nights Камил Гаджиев назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории. Его слова приводит Youtube-канал «Дневник Хача».

«Хабиб — образец тотального доминирования в MMA. Человек, который за свою карьеру в MMA не допустил ни одной осечки. Доминирование и отсутствие осечек заставляет меня называть его величайшим бойцом в истории», — сказал Гаджиев.

Также Гаджиев вспомнил, как Нурмагомедов в последнем поединке в своей карьере одолел Джастина Гейджи. «Он его просто убил», — подытожил функционер.

Нурмагомедов в 2018 году завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. С тех пор он трижды успешно защитил его. Спортсмен выиграл все 29 поединков в карьере.