07:15, 27 марта 2026

Нурмагомедова назвали величайшим бойцом в истории

Владислав Уткин
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Президент Fight Nights Камил Гаджиев назвал Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом в истории. Его слова приводит Youtube-канал «Дневник Хача».

«Хабиб — образец тотального доминирования в MMA. Человек, который за свою карьеру в MMA не допустил ни одной осечки. Доминирование и отсутствие осечек заставляет меня называть его величайшим бойцом в истории», — сказал Гаджиев.

Также Гаджиев вспомнил, как Нурмагомедов в последнем поединке в своей карьере одолел Джастина Гейджи. «Он его просто убил», — подытожил функционер.

Нурмагомедов в 2018 году завоевал звание чемпиона UFC в легком весе. С тех пор он трижды успешно защитил его. Спортсмен выиграл все 29 поединков в карьере.

    Последние новости

    «Хотят забрать». Лавров заявил о желании США присвоить себе российские «Северные потоки»

    Финская беженка в России рассказала о нацизме в Европе

    Президент Финляндии объяснил паузу в переговорах по Украине

    Раскрыты детали атаки на Ленобласть после сообщений об ударах по главным портам региона

    Директор Росгвардии оценил работу по задержанию террористов в «Крокусе»

    Пару арестовали за секс на кладбище

    В российском посольстве объяснили появление мин в Черном море

    Иранские компании устремились в Россию

    Изменения семейной ипотеки привели к противоречивым последствиям

    Воздушно-Космические силы ввели в бой для отражения атаки на регион России

    Все новости
