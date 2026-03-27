Объяснено усиление атак ВСУ по ранее не атакованным российским регионам

Матвийчук: Удары ВСУ по ранее не тронутым регионам РФ сопряжены с пропагандой

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил усиление атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ранее не подвергавшимся налетам российским регионам. В беседе с NEWS.ru он заметил, что такие удары могут быть сопряжены с пропагандой боевых возможностей противника.

По словам эксперта, в течение последней недели украинские войска атаковали территории РФ, ранее не попадавшие под удар или сталкивающиеся с нападениями в редких случаях. Матвийчук предположил, что таким образом ВСУ решили показать свои возможности, «якобы они могут достать любую точку России».

В ночь с 26 на 27 марта средства противовоздушной обороны сбили 85 украинских дронов самолетного типа над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона.

