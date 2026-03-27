Экономика
15:35, 27 марта 2026Экономика

Один вид вкладов в России стал менее выгодным

ТАСС: Средняя ставка по коротким вкладам в топ-20 банках России упала
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В конце марта средняя ставка по коротким вкладам в топ-20 крупнейших российских банков упала вслед за ключевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков финансового маркетплейса «Финуслуги».

С 20 по 27 марта средние ставки по вкладам на срок до года включительно в крупнейших по объемам капитализации российских банках упали на 0,27-0,38 процентного пункта (п.п.). Так, показатель в сегменте трехмесячных вкладов за отчетный период упал на 0,36 п.п., до 13,66 процента, полугодовых — на 0,38 п.п. (до 13,3 процента), годовых — на 0,27 п.п. (до 12,29 процента), уточнили эксперты.

Более длинные вклады за отчетный период стали, напротив, более выгодными в сравнении с предыдущей неделей. Так, средняя ставка по вкладу на полтора года увеличилась на 0,07 п.п. (до 11,44 процента), по двухлетнему — на 0,04 п.п. (до 11,28 процента), а по трехлетнему — на 0,28 п.п. (до 11,08 процента).

Несмотря на снижение доходности по коротким вкладам, в целом такого рода банковские продукты еще долго будут оставаться привлекательными для клиентов, отмечал ранее старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Доходность по ним, пояснял он, начнет ощутимо снижаться только после того, как ставка ЦБ станет однозначной. Согласно ожиданиям регулятора, это произойдет не раньше следующего года.

