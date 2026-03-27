Официальный курс доллара снизился на рубль

18:31, 27 марта 2026Экономика

Официальный курс доллара завершил неделю снижением на 98 копеек
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Официальный курс американской валюты вновь упал, завершив неделю снижением почти на рубль — с 82,13 до 81,14 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.

Курс евро, подскочивший накануне, как и в случае с долларом, регулятор снизил на 1,58 рубля, до 93,42.

Как пишет Reuters, российская ‌валюта показала рост после пяти недель снижения прежде всего благодаря продажам иностранной валюты в налоговый период и ожиданиям усиления притока валютной выручки за проданную по более высоким ценам российскую нефть.

В целом, по словам главы Минкэкономразвития РФ Максима Решетникова, укреплению рубля помогают такие фундаментальные факторы как крепкий торговый баланс и низкий отток капитала. Министр анонсировал, что в апреле ведомственный прогноз среднегодового курса доллара будет снижен.

