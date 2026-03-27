«Оскар» впервые почти за 30 лет переедет

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
Церемония вручения премии «Оскар» переедет в театр Peacock с 2029 года
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Caroline Brehman / Reuters

Церемония вручения премии «Оскар» готовится к первому почти за 30 лет переезду. Об этом сообщается на сайте компании AEG.

С 2029 года церемонию будут проводить в Peacock Theater, там же, где вручают и премию «Эмми». Театр «Долби», служивший постоянной площадкой для «Оскара» с самого своего открытия в конце 2001-го, покинут.

Также 101-я церемония вручения премии «Оскар» станет первой, которую будут транслировать в прямом эфире на YouTube.

Ранее редакторы журнала GQ назвали самых стильных мужчин на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2026 году. На первом месте оказался 74-летний шведский актер Стеллан Скарсгард, который посетил мероприятие в костюме бренда Zegna, включавшем брюки с широкими штанинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok