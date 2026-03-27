«Оскар» впервые почти за 30 лет переедет

Церемония вручения премии «Оскар» переедет в театр Peacock с 2029 года

Церемония вручения премии «Оскар» готовится к первому почти за 30 лет переезду. Об этом сообщается на сайте компании AEG.

С 2029 года церемонию будут проводить в Peacock Theater, там же, где вручают и премию «Эмми». Театр «Долби», служивший постоянной площадкой для «Оскара» с самого своего открытия в конце 2001-го, покинут.

Также 101-я церемония вручения премии «Оскар» станет первой, которую будут транслировать в прямом эфире на YouTube.

