Осужденный за драку со 100-килограммовым подростком россиянин ушел на СВО

Осужденный за драку со 100-килограммовым подростком екатеринбуржец ушел на СВО

Житель Екатеринбурга, осужденный за драку со 100-килограммовым подростком, ушел на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Знакомый россиянина рассказал, что сейчас тот находится в учебной части в Луганске.

Конфликт между горожанином и несовершеннолетним произошел в 2017 году. Тогда мужчина вместе с другом приехал к дому на улице Менделеева, чтобы забрать с квартирной вечеринки девушку товарища.

У подъезда он повздорил с пьяным подростком. До разборок не дошло, молодые люди нашли мирный выход из конфликта. Однако горожанину высказал претензии 100-килограммовый товарищ подростка. Он ударил того в висок. Россиянин ударил в ответ, оппонент упал и сильно ударился. У него изо рта пошла пена, «обидчик» сам же пришел ему на помощь.

Несмотря на большое количество свидетелей, суд не счел действия молодого человека необходимой обороной и признал его виновным в причинении тяжкого вреда, однако благодаря общественному резонансу вынес относительно мягкий приговор — 300 часов обязательных работ. Этот приговор остался в силе после апелляции и кассации.

Ранее сообщалось, что заново учившийся ходить россиянин ушел на спецоперацию в составе спецназа «Ахмат».