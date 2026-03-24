Заново учившийся ходить многодетный отец заключил контракт с «Ахматом» и ушел на СВО

Заново учившийся ходить после ранения во время контртеррористической операции в Чечне многодетный отец заключил контракт со спецназом «Ахмат» и ушел в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Историю российского бойца с позывным Отец публикует RT.

«Первое ранение получил еще до СВО — на контртеррористической операции в Чечне. Было ножевое. Два месяца восстанавливался», — рассказал собеседник канала.

Мужчина рассказал, что был прикован к коляске, но смог заново научиться ходить. Его выхаживала жена, она не бросила его, даже когда сам боец предлагал ей уйти.

В зоне СВО боец также был трижды ранен. При этом он продолжил служить пулеметчиком-штурмовиком. Дома его ждут жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что отец семерых детей в возрасте 61 года ушел в зону проведения СВО втайне от семьи. На данный момент у него заключен восьмой контракт.