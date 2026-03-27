Хоккеист Овечкин сделал хет-трик и сократил отставание от Гретцки до 13 голов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Юты Маммот». Статистика доступна на сайте лиги.

Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 13 шайб. На счету россиянина теперь 1003 гола, а в активе канадца — 1016. Также Овечкин установил рекорд, забив три гола 21-й команде НХЛ.

«Вашингтон» одержал победу со счетом 7:4. Дубль на счету Ивана Мирошниченко, а голы также забили Энтони Бовиллье и Расмус Сандин.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. В апреле 2025 года россиянин побил Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.