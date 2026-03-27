21:05, 27 марта 2026Россия

В Кремле рассказали о желающем выделить государству крупную сумму денег бизнесмене

Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков. Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Один из участников закрытой встречи бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным лично захотел выделить крупную сумму в пользу государства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Он опроверг то, что идея взносов исходила от главы «Роснефти» Игоря Сечина, и то, что Путин обращался с такой просьбой. «Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его личное решение», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля объяснил, что перечисление средств в бюджет представителями российских деловых кругов, о готовности к чему заявил один из участников состоявшейся в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) закрытой встречи с Путиным, является их личной инициативой.

    Последние новости

    Рубио уличил Зеленского во лжи

    Иран согласился исполнить одну просьбу ООН

    Рубио назвал последствия отказа Украины пойти на уступки

    В Венгрии указали на желание Зеленского принимать участие в выборах по всему миру

    В Швейцарии не дали визу российскому призеру Олимпиады

    Жителей Петербурга предупредили о загрязнении

    В США высказались о якобы вмешательстве России в конфликт на Ближнем Востоке

    Хакеры взломали личную почту главы ФБР

    В Кремле рассказали о желающем выделить государству крупную сумму денег бизнесмене

    Мужчина попал в пасть акулы-людоеда во время охоты на лобстеров и выжил

    Все новости
