В Кремле рассказали о желающем выделить государству крупную сумму денег бизнесмене

Песков заявил о бизнесмене, желающем выделить государству крупную сумму денег

Один из участников закрытой встречи бизнеса с российским президентом Владимиром Путиным лично захотел выделить крупную сумму в пользу государства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

Он опроверг то, что идея взносов исходила от главы «Роснефти» Игоря Сечина, и то, что Путин обращался с такой просьбой. «Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его личное решение», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля объяснил, что перечисление средств в бюджет представителями российских деловых кругов, о готовности к чему заявил один из участников состоявшейся в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) закрытой встречи с Путиным, является их личной инициативой.