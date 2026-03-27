В Госдуме предложили увеличить один налог

Депутаты Госдумы предложили увеличить налог на прибыль для личных фондов до 25 %

Ряд депутатов Госдумы от фракции «Справедливой России» подготовили и собираются внести 27 марта законопроект об увеличении налога на прибыль для личных фондов с 15 до 25 процентов, то есть уравнять с общей ставкой. Об этом со ссылкой на текст документа сообщает РИА Новости.

Глава фракции Сергей Миронов указал, что личные фонды имеют возможность заниматься предпринимательской деятельностью, при этом несут субсидиарную ответственность по долгам учредителя только три года, а не десять, как остальные компании в рамках нынешнего закона о банкротстве.

По мнению политика, такие организации стали «игрушкой для очень богатых» граждан. Им разрешено скрывать сведения об учредителях и присваивать документам статус коммерческой тайны, а сами учредители не платят подоходный налог с выплат в их адрес.

В декабре прошлого года Миронов отмечал, что в 2022 году в стране было открыто четыре личных фонда, а к маю 2025-го их стало уже 250.