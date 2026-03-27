10:49, 27 марта 2026

«АвтоВАЗ» подтвердил планы по запуску подписки на автомобили

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» запустит платную подписку на свои автомобили, в том числе она будет доступна водителям такси. Об этом в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) рассказал президент предприятия Максим Соколов, передает РИА Новости.

По его словам, подписка на Lada Vesta будет доступна уже этой весной. В дальнейшем программу расширят на модели Granta и Largus.

Впервые о планах компании распространять свою продукцию по новой модели неделю назад сообщил автоэксперт Артем Самородов. Он указывал, что на дилерской конференции «АвтоВАЗа» говорили о плате в размере 44 тысяч рублей в месяц за Vesta.

Предполагается, что в рамках подписки, которая оформляется на год, управлять машиной смогут до трех водителей, а максимальный пробег будет ограничен 30 тысячами километров. В ежемесячную стоимость включат полисы ОСАГО и КАСКО, обслуживание транспортного средства, сезонную замену шин и услуги спутниковой безопасности.

Тогда в «АвтоВАЗе» утверждали, что окончательное решение по вопросу пока не принято. Указанная стоимость подписки за четыре года превысит текущую стоимость Lada Vesta в салонах.

