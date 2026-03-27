Подросток сел на 6 лет за расправу над сверстником на новогодней елке

Барун-Хемчикский районный суд Республики Тыва приговорил подростка к шести годам колонии общего режима по делу о расправе над сверстником на новогодней елке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в декабре 2025 года подросток на празднике в школе поссорился с потерпевшим и ударил его ножом в грудь. Юноша не выжил.

Трагедия произошла в селе Кызыл-Мажалык. На территорию местной школы пробрался 17-летний бывший ученик, студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума. Во время ссоры с одиннадцатиклассником он вызвал его на улицу, чтобы разобраться, где напал с ножом.

