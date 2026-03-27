12:34, 27 марта 2026

Подросток сел на 6 лет за расправу над сверстником на новогодней елке

Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «СУ СКР по Республике Тыва»

Барун-Хемчикский районный суд Республики Тыва приговорил подростка к шести годам колонии общего режима по делу о расправе над сверстником на новогодней елке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что в декабре 2025 года подросток на празднике в школе поссорился с потерпевшим и ударил его ножом в грудь. Юноша не выжил.

Трагедия произошла в селе Кызыл-Мажалык. На территорию местной школы пробрался 17-летний бывший ученик, студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума. Во время ссоры с одиннадцатиклассником он вызвал его на улицу, чтобы разобраться, где напал с ножом.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области осудят подростка за сообщения о терактах.

    Последние новости

    Песков назвал добровольными новые взносы бизнесменов в бюджет

    Госдума не поддержала новую уголовную статью для автоподставщиков

    Раскрыта неожиданная связь между состоянием десен и памятью

    Мужчина с мачете напал на пассажиров поезда в российском регионе

    Сотрудника кофейни посадили на 20 лет за попытки отравить российских военных

    Дачникам назвали причины для сноса забора между соседями

    Россиян предупредили о подорожании пасхального набора

    В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности

    В Кремле сочли ошибочной позицию США по вопросу сотрудничества с Россией

    В России прокомментировали атаку с коктейлями Молотова на Русский дом в Праге

    Все новости
