14:14, 27 марта 2026Россия

Школьник, приехавший на олимпиаду в Москву, выпал из окна
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Приехавший на олимпиаду в Москву школьник выпал из окна в гостинице «Вега Измайлово». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, 17-летний подросток приехал в столицу, чтобы принять участие в олимпиаде по информатике. Соревнования должны пройти 27 марта.

Предварительно, спасти школьника после падения не удалось. Каких-либо других подробностей о произошедшем на данный момент нет.

Ранее стало известно, что трехлетняя девочка выпала из окна пятого этажа жилого дома на улице Велозаводской на юге Москвы и выжила. Известно, что ребенок находился в комнате с открытым окном без присмотра взрослых.

