Прохор Шаляпин поддержал блокировку иностранных мессенджеров в интересах безопасности

Певец Прохор Шаляпин осудил травлю Ларисы Долиной

Метапроект «Телега Online» представил новый выпуск «Сорян, это подкаст». Журналист Сурен Каграманов взял интервью у российского певца Прохора Шаляпина. Артист затронул темы поддержки специальной военной операции, миграционной политики, цифрового суверенитета России и этики поведения звезд на сцене.

«Политика — это огромная конструкция. Если ты не понимаешь каких-то тонкостей, то просто будь за свою страну, топи за своих — и не ошибешься. Мужи нашей страны, кто видит, что происходит на мировой арене, отстаивают наши общенациональные интересы», — заявил Шаляпин. Он отметил, что поддержка армии и государства является для него единственно верной позицией.

Говоря о миграционной политике, певец выразил несогласие с позицией актрисы Яны Поплавской. «Люди не выбирают, где им родиться. Многие приезжают в другую страну не от хорошей жизни, а ради возможности заработать те "копеечки", которые позволят содержать семью», — сказал певец. По его словам, без мигрантов Москва «утонула бы в помоях», и уровень культуры не зависит от национальности.

Шаляпин также прокомментировал дискуссии о блокировке иностранных мессенджеров и защите информационного суверенитета. «В условиях СВО и глобальных мировых пертурбаций мы, наверное, можем поступиться одним привычным приложением ради общенациональных интересов», — подчеркнул Шаляпин.

Он также выступил за введение определенной цензуры на российской эстраде. «Когда выходишь на публику, песня должна быть нормальной, внешний вид — приличным. Я за то, чтобы на эстраде все-таки существовала определенная цензура», — заявил он.

Комментируя резонансную ситуацию с Ларисой Долиной, артист выступил за прекращение агрессивной критики в адрес коллеги. «Она достаточно заплатила "публичной поркой" — по ней не "проехался" только ленивый. "Эффект Долиной" уже вошел в лексикон, и этот шлейф будет тянуться долго. Однако важно понимать: подобных проблем по стране множество. Мы должны ориентироваться на защиту интересов народа, как это делает Верховный суд», — резюмировал Прохор Шаляпин.

