Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:01, 27 марта 2026

Раскрыт способ борьбы с пылевыми клещами

Врач Демьяновская: Полностью избавиться от пылевых клещей в доме нельзя
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Полностью избавиться от пылевых клещей в доме не получится, однако можно сократить их количество. Советы по борьбе с членистоногими дала врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

Она отметила, что добиться полной стерильности нереально. «Даже после тщательной уборки новые особи неизбежно попадают в помещение с одеждой, обувью, через вентиляцию и открытые окна. Задача сводится к тому, чтобы снизить количество аллергенов до уровня, безопасного для здоровья», — заявила врач.

По словам Демьяновской, единственный эффективный способ борьбы — уменьшить количество мест, на которых пылевые клещи могут активно размножаться. Эксперт рекомендовала заменить домашний текстиль на поверхности, которые можно протирать влажной тряпкой. Она также посоветовала использовать на постельных принадлежностей специальные чехлы, не пропускающие аллергены и держать влажность воздуха на уровне не выше 45-50 процентов.

Ранее биолог Вадим Марьинский призвал не ждать нашествия клещей-гигантов Hyalomma в Москве и области в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok