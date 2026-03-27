Раскрыто состояние получившей ранения от футболиста-сталкера москвички

Пострадавшая от экс-возлюбленного в Москве получила ранение в сердце

Пострадавшая от нападения бывшего возлюбленного жительница Москвы получила ранение в сердце. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, у пострадавшей ранения диафрагмы и правой боковой поверхности грудной клетки. Мужчина также ранил ее лицо. Сейчас девушку перевели из реанимации. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести.

Утром 25 марта в квартире на Ходынском бульваре мужчина с ножом напал на москвичку. Это произошло в день рождения пострадавшей. Позднее на месте преступления нашли предсмертную записку, которую написал нападавший. Сам мужчина после преступления разбился в ДТП.

Позднее выяснилось, что 40-летний нападавший был футболистом и на протяжении года преследовал 29-летнюю девушку.