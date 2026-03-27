Раскрыты подробности о розыске в России журналиста Владимира Соловьева

РИА: Дело против экс-журналиста «Коммерсанта» Соловьева связали с Фондом Карнеги

Уголовное дело бывшего журналиста газеты «Коммерсантъ» Владимира Соловьева связано с его участием в Фонде Карнеги, который признан на территории России нежелательной организацией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, Соловьев сотрудничал с фондом.

О возбуждении уголовного дела в отношении экс-журналиста газеты «Коммерсантъ» стало известно в четверг, 26 марта. Ему предъявлено обвинение по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Соловьев заочно арестован.

