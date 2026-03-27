Разница в цене между арендой однушки и двушки в Москве достигла 50 процентов

Разница в цене между арендой однокомнатной и двухкомнатной квартиры в Москве достигла рекордного показателя, составив более чем 50 процентов. Об этом сообщили аналитики ЦИАН в Telegram.

По информации специалистов, в среднем по России аренда двушки обойдется на 34 процента, или 10 тысяч, дороже, чем аренда однушки. Год назад аналогичные показатели составляли 38 процентов и 11 тысяч рублей.

Наибольший разрыв в стоимости аренды оказался в Москве, в тройку также попали Сочи и Санкт-Петербург. Эксперты рассказали, что в каждом из этих городов арендовать двухкомнатную квартиру будет на 50 и более процентов дороже, чем однокомнатную (или на 20-40 тысяч рублей). Напротив, в Новокузнецке, Рязани и Пензе разница между однушкой и двушкой минимальная и составляет около четырех тысяч рублей, а «доплата за комнату» редко превышает 30 процентов.

Ранее сообщалось, что средняя арендная ставка на жилье в столицы в феврале сохранилась на уровне 90 тысяч рублей.