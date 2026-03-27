20:08, 27 марта 2026Мир

Резкие слова посла Украины в адрес Лаврова вызвали возмущение на Западе

Филиппо раскритиковал посла Украины во Франции Омельченко за оскорбление Лаврова
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал посла Украины во Франции Вадима Омельченко за резкие высказывания в адрес главы МИД России Сергея Лаврова. Своим мнением он поделился в социальной сети X.

Речь идет о заявлении Омельченко после выхода интервью российского дипломата телекомпании France Télévisions — украинский посол назвал Лаврова «фашистом и военным преступником».

«У Зеленского и других представителей киевского режима постоянно берут интервью, хотя они воруют наши деньги, устроили саботаж на "Северном потоке" и даже угрожали расправой Виктору Орбану. Это шокирует, но мы же не требуем цензуры из-за этого», — написал Филиппо.

Французский политик также подчеркнул, что Украина обязана уважать свободу мысли во Франции. Он отметил, что украинское правительство не может требовать каких-либо ограничений на территории другого государства.

Ранее Флориан Филиппо высмеял Европейский союз после заявлений о планах США перебросить на Ближний Восток оружие, предназначенное Украине. Он призвал остановить безумие, прекратив финансировать программу военной помощи Украине, в которой страны Европы финансируют передачу оружия США Украине.

