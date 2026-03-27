Экономика
20:16, 27 марта 2026

Роботы-доставщики принялись рушить автобусные остановки

В Чикаго роботы-доставщики частично разрушили автобусные остановки
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Business Wire / AP

В Чикаго роботы-доставщики принялись рушить автобусные остановки. Об инцидентах в американском городе стало известно изданию UPI.

Первый случай произошел с роботом компании Serve Robotics. Устройство врезалось в остановку городского транспорта и разбило стеклянную панель. После столкновения робот остановился и остался на месте. Позже доставщик компании Coco Robotics похожим образом повредил еще одну остановку.

В Coco Robotics заявили, что оплатят ремонтные работы, а в Serve Robotics подчеркнули, что в инциденте никто не пострадал и все последствия столкновения были оперативно устранены. Однако на фоне происшествий горожане стали активнее критиковать пилотную программу роботов-доставщиков. Один из жителей создал петицию с требованием остановить проект — ее подписали более 3,7 тысячи людей.

Ранее сообщалось, что московских курьеров планируют заменить роботами-доставщиками.

